520前夕總統府遭三連駭 知情人士：假造的硬要帶風向

下周就是520，總統府電腦卻接連兩天傳出遭駭客入侵，部分媒體接連收到電子郵件，內容直指蔡賴初選時的「打賴路徑說明」，近日蔡蘇會的人事討論，以及近日推薦給府院考慮各部會人事的被推薦人資歷、手機連絡方式全都露。總統府接連兩日發聲明，定調該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，並已向刑事警察局報案。

這三封信分兩天傳出，首封信鉅細靡遺描述蔡英文總統與準副總統賴清德初選的策略，推估事件走向等等，也包含質疑賴清德參選造成黨內競爭的負面效應、正當性等等，信件並夾帶文字擋，將內容打散分成數個子題。

第二封信批評蔡英文人事分贓，夾帶數個pdf檔，內容看似是總統府幕僚紀錄蔡英文4月與行政院長蘇貞昌的兩次會面，以及會面前幕僚準備的資料，時間點則確實是每周三蔡蘇會面的時間；討論人事包含文化部接任人選、促轉會委員提名名單、原民會是否續任現任主委，部分公股行庫，以及歷經過台數科風波的NCC代理主委陳耀祥一職續任與否，甚至有國策顧問續聘不續聘等策略建議。

這兩封信都是在昨天傍晚寄出，總統府則在將近午夜時發出回應指出，這些電子郵件以黑函形式散布，經了解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，請各媒體勿為引用。

據了解，總統府昨天就已報案，但沒想到今日上午，第三封信件再度寄出，帳號為依然為「tsailoser」，這次夾帶6個PDF檔案，質疑蔡英文讓家族人士推薦政壇職缺，流出的大量推薦名單，各部會從十餘人到上百人不等，名字背景手機聯絡方式都被清楚刊載。

總統府上午再度追加聲明指出，已向刑事警察局報案，目前案件已在偵查程序中，且Google亦已將散發文件之帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。

知情人士則說，經確認後，信本身是變造過的，刻意挑選給府的媒體群組，包含攝影記者也不放過，明顯是要把假造的東西硬要帶風向，推測是應該是駭到某封信件後，然後竄改內容，再用之前駭到的媒體群組通訊錄來廣發。