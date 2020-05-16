與13國視訊會議 陳時中：各國好奇台灣怎防疫

台灣新冠肺炎防疫成果亮眼，昨天更和13國召開視訊會議。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這次參與人數、層級都比以往在日內瓦開會時多，各國都好奇台灣防疫細節。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，台灣昨晚與13國、1組織共50名衛生官員召開跨國視訊會議交流防疫經驗，多國都展現合作意願，衛福部長陳時中、行政院政務委員唐鳳都與會。美國代表不僅讚揚台灣抗疫成果，更重申力挺台灣參與世衛（WHO）等國際組織。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，昨天召開的視訊會議不僅參與層級高，參與國家也比以往在日內瓦和理念相近國家召開會議時還要多，各國對於台灣目前持續推動防疫措施和成果感到好奇，想了解台灣怎麼做的，台灣的經驗未來也將成為防疫模式，代表自由民主的地區如何運用人民合作，進而成為更好的防疫典範。

陳時中說，會中也報告這段期間如何進行相關管制，哪些時間點做哪些事、期待得到的效果；值得注意的是，各國對於台灣參與世界衛生大會（WHA）都表達支持，但仍聚焦台灣實際的防疫作為。

對於中國大陸持續力阻台灣參與WHA，陳時中表示，相對的國家會做某種程度的運作，自然是避免不了的，但台灣仍會持續以醫衛貢獻爭取參與機會。