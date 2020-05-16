總統府遭駭 高虹安：屬於APT攻擊 最難防禦

總統府昨晚傳出，電腦系統遭到不明駭客入侵。對此，民眾黨立委高虹安表示，這類APT攻擊（Advanced Persistent Threat，進階持續性威脅）是目前資安攻擊最難防禦的一種；民進黨立委王定宇則說，國安局已將總統府列為Ａ級保護單位，若連總統府都被駭，還有哪裡是安全的，呼籲相關單位要盡快查明。

高虹安表示，高度懷疑這起資安事件不是單純駭客攻擊，而是駭客在台灣520總統就職之前企圖政治操作，想要影響台灣社會民心，製造對政府的不信任。

高虹安說明，總統府電腦傳出遭駭客入侵並不意外，因為從3月起，就有很多的能源、醫療、半導體和電子大企業都遇到資安攻擊，這類資安攻擊有個特色就是都是屬於比較偏向APT攻擊。高指出，這類APT攻擊是目前資安攻擊最難防禦的一種，具有持續性且非常針對某特定目標。

高虹安也推測出另一種可能，駭客透過擁有總統府電子郵件資訊者，取得帳號及密碼後登入，並發出檔案。高虹安呼籲，總統府除了報警調查外部連線紀錄外，也要清查內部人員，檢查持有信箱登入權限者，是否沒有管理好重要資訊。

王定宇表示，在立院質詢國安局時就得知，越接近520，來自中國大陸的駭客攻擊是持續加大的，特別是針對政府機關、民生設施等八大類別，這些單位在過去一個月來，被駭客攻擊的量，也都增加了百分之五十以上，呼籲相關單位要審慎以對。

民進黨立委許智傑則說， 520就職前，境外勢力動作頻頻，一下子擴大軍演，一下子駭客入侵，影響資安；資訊戰是戰爭的另一種形式，希望蔡總統要求資安工作站可以找出漏洞，防止駭客再度入侵或造假資訊影響國安。