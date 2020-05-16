大綠撤案小綠來 陳柏惟：「中國關係法」取代兩岸條例

民進黨立委蔡易餘提案修改「兩岸人民關係條例」與「憲法增修條文前言修正草案」，欲刪除「國家統一前」等文字，但最後以撤案收場。台灣基進立委陳柏惟今表示，擬提出「中國關係法」取代不合時宜的「兩岸人民關係條例」。

陳柏惟表示，30歲以下自認是台灣人的國民比例高達八成，各年齡層認同自己是台灣人的比例也都過半，基於人民對於自身和國家的認同，應該提出更符合現實的法律來重新定義兩岸關係。

陳柏惟指出，台灣基進黨正在草擬的「中國關係法」，重新檢視定義台灣與中國大陸往來有關之事務，也重新檢視台灣處理該事務的主管機關單位；將廣納各界意見，推動區域和平與平等友善的交流，也希望朝野各黨能與基進共同努力，或鼓勵推出自己黨版的中國關係法，促進更多討論。

提及立法可能遭遇的困難，陳柏惟說，了解這問題很棘手，要考慮的層面既深又廣，但「怕熱就不要進廚房」，而這個議題上，最適合進廚房的，就是自己與台灣基進黨，將來會負責任地著手處理這燙手的議題。

陳柏惟表示，台灣基進向來主張，人和人、國與國都是對等的；為反映國民意志，法律的定位上，不該執著於 「某時間、事件前後」等枝微末節，應有更明確的大框架，明確表達台灣人的認同，及國家主體性，這些都是未來「中國關係法」的立法精神所在。