影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

對面國民黨再出招，綠委呈現正反兩面意見。民進黨團書記長鍾佳濱表示，過去前總統馬英九曾登太平島，但登島後在國際上多少實際成效令人質疑，因此國民黨要提出具體能達到的戰略目標，否則這時間點，只會讓人覺得在給蔡英文總統520就職出考題；民進黨立委王定宇則說，太平島是我國領土的一部分，我國元首隨時要去都可以，這沒有問題。

2020-05-16 12:55