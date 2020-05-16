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影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性
台版電郵門？總統府線記者昨天(15日)下午5點左右，紛紛收到了兩封帳號為「tsailoser」的密件，更附件多筆系列文件檔案如「蔡總統密室協商來分贓」、「打賴路徑說明」、「對決談參攻擊版」、「質疑賴」，文件內容洋洋灑灑、真假難辨，甚至到今天上午11點多又再寄了更詳細的「打賴路徑說明」與「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」系列檔案，對此總統府回應指是被駭客入侵，已報案調查中，而該郵件帳號也被註記為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。
總統府被國安單位列為A級單位，資安等級相當高，只是事件雖在調查中，但民進黨立委王定宇一口咬定是大陸駭客所為，他說「目前查證起來，多是來自於中國方面」，而民眾黨立委高虹安則說，這些流出來的密件內容，將赤裸裸的權力操作展現出來，背後動機恐有惡意的政治操作，甚至是企圖在520之前動搖人民對政府的信任度。
外界疑問，駭客為何要駭進總統府，卻又寄變造過的資料給媒體，是否多此一舉？對此國民黨立委洪孟楷說，日前質詢國安局，國安局信誓旦旦說資安沒問題、無任何異狀，如今卻發生這麼重大的漏洞，他說重點在於「被駭」到底是不是真實的？又到底外流了多少資料？他呼籲國安單位盡速釐清，更要負起相關的責任。
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