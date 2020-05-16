童振源證實將接任僑委會委員長 6月初返國接任

我駐泰國代表童振源今天證實，將接任僑務委員會委員長一職，將辭去在政治大學的教職，為僑胞服務；而因為疫情，他將在6月初搭乘第一班回台灣的班機，接任僑務委員會委員長。

童振源發布聲明表示，他在政大的借調即將期滿，3月底向外交部提出辭呈，總統府已於日前公告准辭，這兩天獲得蔡英文總統與行政院長蘇貞昌徵詢出任僑務委員會委員長職位，他感謝總統與院長任命，本人將接任僑務委員會委員長一職，全力以赴擴大服務全球僑胞。

童振源說，他將在泰國服務僑胞的經驗基礎上，全力以赴擴大服務全球僑胞，深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作，進而協助僑胞在當地生根茁壯與促進台灣蓬勃發展。

童振源說，他原本要在5月20日前回台灣，然而，泰國政府因為新冠肺炎疫情宣布延長國家緊急狀態至5月31日，並禁止所有國際航班入境泰國，國際航班預計於6月初陸續復飛，他將於6月初搭乘第一班飛機回台灣。