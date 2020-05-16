給蔡英文520出考題 國民黨團建請登太平島宣示主權

蔡總統520就職連任，國民黨團送大禮，研擬宣示南海主權兩公決案，「做球」讓蔡連任後能擇期親往太平島視察，並強化太平、東沙島防務。國民黨團表示，公決案預計下周五院會闖關，盼蔡總統積極宣示主權。

黨團人士則表示，下周一立院國防委員會將安排國防部報告「因應近期南海情勢，我國防情資掌握與相關戰略部署」，可讓相關單位預作暖身，為之後蔡總統視察做準備；在野黨提案要求「當壞人」，幫蔡總統紓解登島可能遭遇的美方壓力。

國民黨團書記長蔣萬安表示，蔡總統一貫堅持主張要捍衛國家主權，總是應有實際行動，而不是只嘴巴講講；黨團算是給蔡出考題，但要求國家元首去視察領土及把離島軍備預算落實，主張天經地義，看不出有任何應反對理由。

國民黨團總召林為洲說，除非因中共將在南海演習有安全疑慮就算了，否則若蔡總統能接受建議登島，宣示國土範圍，行動將振奮人心。

下周三就是520，國民黨團草擬宣示南海主權兩公決案，盼蔡政府新任期能積極回應。其中，首要提案將建請蔡英文總統於520就職後，擇期親往太平島視察駐守人員與島嶼建設，督促東沙島、太平島戰備整備計畫，宣示捍衛南海疆土決心。

另一公決案則建請海巡署與國防部積極強化東沙島及太平島戰備整備，落實南海諸島港口浚深及碼頭整建、百噸級巡防艇建設避颱強化工程等計畫，強化東沙島、太平島駐島及執行巡護任務能量，提升維護南海主權與捍衛漁權功能。

公決案中提到，2016年7月南海仲裁案將太平島降格為礁時，時任總統府發言人黃重諺表示，蔡總統登島一事「現在沒有規劃，未來不會排除。」時隔至今已4年，蔡總統從未登上太平島，現在是向外界重申我國占有太平島的事實時機。

蔣萬安說，最近日本媒體披露，中共準備在南海軍演，相對於此，國人也都期待「辣台妹」蔡總統積極展現態度；正好現在是第二任任期剛開始的最好時機，蔡應去展現一個國家元首的高度，向國人宣示捍衛主權決心。

蔣萬安表示，不解民進黨輕忽南海兩島的態度，太平島上面有機場，為什麼蔡總統不能去，過去前總統馬英九就去過；更何況相關島嶼軍備整建預算一直有編，民進黨宣稱要捍衛主權，不能說一套做一套，整軍建備要有具體行動。

黨團人士坦言，宣示南海主權兩公決案除了要逼蔡總統對維護太平島主權立場表態，也是要讓蔡總統勇於面對美國老大哥的壓力，展現連任總統的霸氣。