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總統府疑遭駭 Google對Gmail用戶發出「危險郵件」警訊
總統府傳出疑似遭駭客入侵事件，截至中午為止，仍有不少媒體記者收到駭客寄送的郵件，Google已對Gmail用戶發出「危險郵件」的警訊。熟悉資安的官員表示，只有在境外大量攻擊、不正常的駭客攻擊行為，才有可能做這樣的警示，甚至可能帶有病毒，呼籲收件者不要點開，目前政府單位正在積極追查中。
目前，有不少媒體記者收到署名「ser lo」寄出的郵件，郵件內的附加檔案，名稱有「打賴路徑說」、「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」等，Google已對Gmail用戶發出危險郵件警告，呼籲使用者不要點選連結，不要下載附件，若認識這位寄件者，不用回覆電子郵件。
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