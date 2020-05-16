國民黨再出招擋不擋？ 綠委看法不一

對面國民黨再出招，綠委呈現正反兩面意見。民進黨團書記長鍾佳濱表示，過去前總統馬英九曾登太平島，但登島後在國際上多少實際成效令人質疑，因此國民黨要提出具體能達到的戰略目標，否則這時間點，只會讓人覺得在給蔡英文總統520就職出考題；民進黨立委王定宇則說，太平島是我國領土的一部分，我國元首隨時要去都可以，這沒有問題。

鍾佳濱表示，太平島目前已有我國海巡駐防，且島上設有我國行政機關，主權部分已無庸置疑。若國民黨建議蔡總統還要透過登島來加強主權宣示，包括原因、能達到的目標都要說清楚，若是想對外宣示，蔡總統登島究竟能收到什麼樣的戰略效果，也要評估清楚。若國民黨什麼評估都沒有，戰略目標也不明確，如此建議只會讓人覺得像高雄市長韓國瑜喊出太平島挖石油一樣，太過草率。

王定宇表示，太平島是我國領土是個明確的事實，因此蔡總統在任何時間點要去太平島，都樂觀其成；但要提醒國民黨，南海問題錯綜複雜，並非蔡總統登島就能全部迎刃而解，最大的問題還是在於中國大陸屢屢在該海域實施軍演，破壞區域穩定。王定宇說，國民黨若真的關心太平島主權、南海議題，也應該要建議中國大陸，南海不是實施軍演的好地方。