駭客入侵變造蔡蘇會資料廣發 綠委：境外勢力動作頻頻

總統府電腦傳遭駭客入侵，民進黨立委許智傑則認為，這是因520就職前，境外勢力動作頻頻。

昨晚線上記者陸續收黑函信件，內容為4月間總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面以及蔡賴初選的「打賴策略」，總統府昨深夜聲明指出，該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實。

許智傑則認為，520就職前，境外勢力動作頻頻，一下子擴大軍演，一下子駭客入侵，影響資安，而資訊戰是戰爭的另一種形式，希望蔡總統要求資安工作站可以找出漏洞，防止駭客再度入侵或造假資訊影響國安。

至於黑函提及打賴全集，許智傑說，總統府表示遭駭資料被竄改，顯然是有心人士故意製造蔡賴矛盾，而520總統副總統即將就職，民進黨的優點是，過去的競爭已經過去，未來蔡賴一定會攜手同行帶領台灣，團結向前行。

另外，高雄市長韓國瑜呼籲支持者不投票，許智傑認為，這是類似去年民調蓋牌的策略，想要淡化對立，降低罷韓投票率。