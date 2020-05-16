張博雅強調：監察院要公平公正不偏袒更不可分黨派色彩

監察院長張博雅今天出席嘉義市博物館日系列活動開幕式，對於監察院工作她強調，一定要公平丶公正不能偏袒，不可分黨派丶職業，要站在最高立場代表人民監督政府各單位，對於外傳陳菊將接任下任監察院長，她微笑表示「這是報派丶不回應！」

嘉義市政府今天舉辦「2020嘉義市國際博物館日」系列活動啟動式，並以許世賢紀念館「如果你是許世賢：嘉義媽祖婆的斜槓人生」特展為主場，與嘉義市5間城市博物館共同響應國際博物館日活動， 嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅丶立委王美惠等人都應邀出席

張博雅表示，監察院除公平丶公正不能有政黨色彩，更要讓政府各機關政策正常執行，公務員從基層到最高都應該要廉明公正，要以人民服務為本，而非站在自己角度。

她說，監察院在去年世界人權日通過了「國家人權委員會」，將在今年8月1日正式執行，代表我們更重視人權的維護和各種包容，像日前有1名連被判7次死刑的犯嫌改判無罪，這也是監察院一直認為有問題的判決，由監察院提出送再審。