不玩了？綠撤刪「國家統一」案 時力：應刪讓台灣自決
民進黨立委蔡易餘日前提案刪憲法增修條文與兩岸人民關係條例「國家統一」用字，改為「因應國家發展」，昨天主動撤案，引發討論。時代力量立法院黨團副總召、立委陳椒華今天對此表示，時代力量為了國家前途、國家定位更明確，應把「國家統一」定位拿掉，讓台灣2300萬人民來決定、台灣自決，這才是台灣好的方向。
立委陳椒華認為，支持憲法增修條文將「國家統一」的用字拿掉，原本時代力量國會黨團總召、立委邱顯智有簽署贊成刪除「國家統一」用字，但很遺憾在沒有通知時代力量國會黨團總召、立委邱顯智就撤案。
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