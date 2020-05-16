不玩了？綠撤刪「國家統一」案 時力：應刪讓台灣自決

後蔡英文時代」將面對民進黨內對接班人選的競逐，準副總統賴清德過去被視為蔡英文之後，最有機會角逐總統大位的人選，但經去年黨內總統初選一役，賴與英系齟齬始終存在。這次內閣改組，賴系色彩濃厚的國發會主委陳美伶，傳出早已令「高層」極度不滿，隨後確定「被去職」，也不難看出英系對賴敵意仍深，成為賴接班之路的一大挑戰。

2020-05-16 05:26