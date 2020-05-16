卸任回台大 陳良基：交棒就是交棒了

媒體報導行政院現任政委吳政忠將接任科技部長，現任科技部長陳良基即將於5月19日卸任。陳良基任科技部長三年多，是科技部任期最長的部長。他今天表示，任期間全力以赴，他扮演「耕耘科技田」的角色，預期成果還需要幾年顯現，他也期待看到AI應用到各行各業。

媒體問及「畢業感言」，陳良基表示，任期間全力以赴，把每一天當最後一天。不過科技是長期耕耘才會看見成果，真的要達到他上任時的預期成果，還需要幾年時間。

陳良基任科技部長後力推人工智慧，他表示，他三年前開始談AI，最終目標是想看到AI應用到各行各業。

陳良基出生於雲林農家，他形容自己的推動AI的過程像在種田，期待種子逐漸茁壯，未來更多人持續耕耘科技田，一棒一棒接下去。

針對政院傳出吳政忠將接科技部長，陳良基表示，這是行政院權責，讓院長來宣布較適宜。而他從台大借調到政府只到今年5月19日，卸任後將先回學校，未來一年先申請進修休假。科技進展很快，他想要有時間先提升自己。

談到科技部未來發展，陳良基說，交棒就是交棒了，每個人有擅長和不擅長的領域，籌組團隊並適當輪替，能把不同新科技帶進來，對科技業來說是好事。但他強調人才培育的重要性，他多次和行政院討論此事。

陳良基今年1月被媒體問到卸任後下一步，就表示「想回歸了」，未來希望回學界投入半導體研究。他是科技部任期最長的一個部長，也是科技部從國科會時代至今當中，唯一一個本土博士部長。

陳良基是台大電機系教授，2016年5月20日從台大借調到政府，先擔任教育部政務次長，2017年2月改任科技部長。按台大人事室公告的教師借調規定，教師借調期間以每次四年為限；若借調擔任有任期職務，且任期超過四年者，依該職務的任期辦理。