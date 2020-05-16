蔡易餘提案惹議自撤 遭酸：與「幹話王」親子關係確認

民進黨立委蔡易餘提案刪憲法增修條文與兩岸人民關係條例中「國家統一前」文字，遭國民黨團反將一軍。蔡昨主動撤案，再遭藍委李德維辦公室主任林冠勳揶揄，蔡與曾被他稱是「幹話王」的父親、前立委蔡啟芳「親子關係」終於確認。

林冠勳在個人臉書表示，獨立之路路迢迢，如果都這樣明顯還看不出來，任誰也只能無言了；揶揄蔡易餘主動撤案是「好响的一巴掌丫」。

2017年5月民進黨前立委蔡啟芳以臉書要求當時已任立委的蔡易餘排審赦免法，否則斷絕父子關係，蔡易餘卻表示蔡啟芳臉書內容很明顯的是在「講幹話」，大家都知道他父親是「講幹話之王」，還一度被各界引為笑談。

林冠勳揶揄，兒子還真的不能偷生，蔡易餘與蔡啟芳的「親子關係」終於確認，現在大家也都知道蔡易餘了。