蔡易餘稱時機點危險撤案 洪秀柱：搞台獨哪時不危險？

民進黨立委蔡易餘提案刪憲法增修條文與兩岸人民關係條例中「國家統一前」文字，遭國民黨團反將一軍而撤案。國民黨前主席洪秀柱昨晚在臉書說，別說修憲、制憲，就連兩岸人民關係條例內修幾個字都辦不到，台灣民眾難道看不清現實？

洪秀柱也揶揄，民進黨一路力推華航改名、護照改名，希望擺脫「中華民國」的殼，既然如此，你們也別再演了，趕快捲起袖子身體力行吧；台灣人民已經受夠無下限的打假球，執政者應為自己的主張負責。

洪秀柱說，蔡易餘這場爛戲演到今天，相信民進黨「捍衛台灣」的「本土價值」會讓台灣多數人民失望，尤其國民黨團都已釋出善意願意排審，民進黨黨鞭柯建銘反而責怪「拿必須慎重以對的兩岸問題開玩笑」、「失去政權後迷失了方向」。

洪秀柱質疑，一直以來真正在拿兩岸問題開玩笑的是誰？蔡易餘撤案時表示「現在的時機點太危險，有義務避免台海局勢失穩。」請問蔡，搞台獨哪時候不危險？

洪秀柱表示，國民黨過去一路以來的主張就是兩岸和平、守護憲法尊嚴，民進黨及其側翼30多年來不斷欺騙人民、鼓吹台獨，盡全力抹紅國民黨，然而前總統陳水扁執政了八年，蔡英文總統現在也將邁入完全執政的第二任期，結果呢？

洪秀主說，國民黨現在失去政權、也不再是立院多數，無力繼續扮演兩岸關係煞車皮，民進黨竟反過來指責本黨「迷失方向」，請問民進黨撤回提案難道就不算「迷失方向」？