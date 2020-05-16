台灣與國際視訊交流防疫經驗 美重申挺台入WHO

衛福部昨天晚間舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家及區域組織，近50位衛生官員參加，強調防堵疫病散播與維護全人類健康是普世價值，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。美國代表不僅讚揚台灣抗疫成果，更重申力挺台灣參與世衛（WHO）等國際組織。

美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor於致詞中不僅讚揚台灣模式抗疫成果，並感謝其他國家一起支持台灣納入全球衛生體系。美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff也肯定台灣模式，並強調美國支持將台灣納入WHO。

衛福部長陳時中致詞表示，我國之所以能維持日常生活作息，且僅有零星社區感染個案發生，端賴我國政府與民間的快速動員能力、迅速決策力、徹底執行力、資源整合與分配力、資訊透明化及防疫科技化等。

他說明，我國為因應新型冠狀毒流行，針對疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療及防疫物資整備、衛教宣導等面向制定相關策略，包括擴大社區監測、提高實驗室檢驗量能、禁止外籍人士入境及轉機、入境旅客需居家檢疫14天、透過智慧檢疫系統串接社區防疫、推行口罩實名制及社交距離等應變措施，以防範疫情擴散，維護國人健康安全。

行政院政務委員唐鳳也分享我國數位科技防疫經驗，疾管署長周志浩針對新肺炎防治策略，深入討論各項防疫措施、專案包機及風險溝通。在座還有無任所大使吳運東、衛福部次長何啟功、主秘鄭舜平、技監劉麗玲及外交部國際組織司長陳龍錦。