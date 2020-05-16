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江啟臣談九二共識拋3個確定 綠委急撤「刪國家統一」提案

聯合報 / 記者周志豪蔡晉宇／台北報導
國民黨主席江啟臣昨對「九二共識」拋三個確定。 記者徐兆玄／攝影
國民黨主席江啟臣昨對「九二共識」拋三個確定。 記者徐兆玄／攝影

下周五二○，藍綠兩岸路線再交鋒。國民黨主席江啟臣昨對「九二共識」拋三個確定：「九二共識貢獻不容抹滅、國民黨拒絕惡質的買辦滲透、國民黨兩岸關係須站穩價值基礎」。民進黨立委蔡易餘則撤除「刪除國家統一」的修憲、修法提案，避免五二○前的冒險突進。

江啟臣昨舉行「二○二○國政挑戰」記者會時表示，上任以來很多人問，國民黨未來兩岸路線有沒有改變？此刻改委會兩岸組仍在討論，他必須尊重大家的共識與建議，國民黨不再是一言堂，不再是黨主席說了算。

江啟臣說，有三件事十分確定，首先，國民黨曾在「九二共識、一中各表」基礎推展兩岸制度性協商，這些貢獻不該被抹滅。面對國際、兩岸局勢變遷，如何開啟新頁，為兩岸找到持續互信基石，這是當前的挑戰。

其次，國民黨必須拒絕惡質的買辦滲透，但也要保障合情合理合法的兩岸交流，不受汙名連累。黨中央將研議制定「黨公職人員兩岸交流行為準則」，給予黨員同志清楚的規範。

他也說，最重要的是，必須在兩岸關係上站穩國民黨的價值基礎，不要動不動就被扣帽子。從黨內外的討論，他能歸納出四個原則：「中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障」，這是國民黨在兩岸關係上必須站穩的價值基礎。

江啟臣並呼籲北京保持冷靜，放棄武力犯台威脅，正視中華民國存在與一國兩制在台毫無市場的事實；蔡英文總統應回到憲法基礎處理兩岸關係，勿低估台灣陷入軍事衝突風險，之前放言台灣「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，並非全民之福。

據了解，蔡易餘提案一出，引發高度關注，民進黨團總召柯建銘也表示，必須慎重處理，不可能盲目支持。蔡易餘昨發出聲明表示要撤案，避免在靠近五二○時機點，有一絲一毫的冒險突進。

蔡易餘也說，撤案下場就是被笑「打假球」，但做為執政黨的一員，不只應配合政府政策，也有義務避免台海局勢失穩，「柯總召都願意當黑暗騎士，我當小丑又何妨」。

不過，江啟臣表示，蔡易餘提案是一個很嚴肅的問題，呼籲民進黨不要再消費這種議題。

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