「我公衛人我驕傲」 陳其邁曝與陳建仁三階段緣分

立法院今三讀通過公衛師法，行政院副院長陳其邁晚間在臉書發文表示「我公衛人，我驕傲」，也自曝與副總統陳建仁自學生、立委、副院長三個時期以來的緣分，還說公衛師法的通過是對包含陳建仁以來，對所有公衛人最好的鼓勵。

陳其邁臉書全文：

感謝今天立法院全力通過 #公衛師法，也讓我想起投入公衛領域的往事......。

1991年，考上台大公衛所，自此開啟與 陳建仁 Chen Chien-Jen 老師的緣分。

當時怎麼沒想到有一天我會當上立委。在2003年SARS時，擔任黨團幹事長，和時任指揮官的老師齊力防疫；也沒想到有一天陳老師會成為副總統，我會成為行政院副院長。

令人意外的是，事隔17年，我們仍又一起討論疫情，常常為了難解的問題，苦尋解方。陳老師的專業，成為台灣對抗武漢肺炎最強大的武器。

陳老師雖然很親切，但授課和專業上非常嚴謹，吸引不少公衛學生選修他的流行病學。他的桃李滿天下，在公共衛生領域，常遇到不少喊我「師兄」、「學長」。雖然以前我則稱他們學長、學姐比較多啦。

一直到今天，他即將卸任公職，但陳老師為人謙和，一點也沒有老師的架子。隨時歡迎你挑戰他。發簡訊給你的開頭，都會寫Dear其邁、Dear時中等等，並署名「弟CJ」。

陳老師一直在為台灣公衛努力。

雖然陳老師現在離開副總統的崗位，但我相信，今天領先亞洲的公衛師法三讀通過，將打造台灣公共衛生更堅強的體系，吸引更多人才投入公衛領域。

算是包含陳老師在內，所有公衛人最好的鼓勵吧！

相信陳老師一定還是會在對抗人類傳染病上成為「世上的光、地上的鹽」，奉獻台灣。

老師，辛苦了！台灣有你真好！