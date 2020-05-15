酈英傑：美國將持續支持台灣擴大國際參與

中央社 / 新北15日電

衛福部長陳時中今天出席台美合作防疫聯盟智慧親善病房創新設計記者會，他表示，把成果分享能讓世界看到台灣；美國在台協會處長酈英傑表示，美國將持續支持台灣擴大國際參與。

衛生福利部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）等人，今天下午至輔仁大學附設醫院，出席台美合作防疫聯盟智慧親善病房創新設計記者會。

經濟部表示，智慧防疫病房MAC ward（Modular、Adaptable、Convertible），是由經濟部與衛福部合作、台灣設計研究院策劃，透過輔大醫院與小智研發等業者組成跨領域團隊共同打造。

輔大醫院表示，智慧防疫病房是模組化病房，可以在1至2天內完成組裝，有著不受限於場地、不受限於運送方式、不受限於醫護人員、可轉換成負壓病房等各類型病房的特性。

輔大醫院表示，輔大醫院與美國賓州天普大學 （Temple University）是姊妹校，未來將針對MAC ward進行合作，包括病房設備、人員培訓等，將美國醫療系統導入應用，達到台美「快速布局、防疫救急」的合作目標，今天兩校也簽訂合作意向書。

陳時中致詞時表示，今天是第8天零確診，8個零證明台灣是安全的，疫情也讓大家開始重新思考，運用創新、彈性、智慧和品質不斷進步。

陳時中表示，大家也在疫情期間發現朋友很重要，雖然有缺、有得、有失，但補足能讓彼此更好，在辛苦防疫期間也得到很好的經驗、交到寶貴的朋友，透過把成果跟世界分享，讓世界看到台灣、看到輔大。

酈英傑表示，今天的合作再次展現台灣是可靠的夥伴，以及一股良善的力量，因為台灣願意與美國及世界各國政府、公衛機關分享專長和資源。

酈英傑表示，台灣是公衛領域的國際領袖，成功抗疫的台灣模式受到各國肯定，今天的合作再次展現美台合作關係不但堅實、長久，且有益於全球社會，美國也將持續支持台灣擴大國際參與，讓台灣能繼續與全世界分享令人讚嘆的公衛長才。

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