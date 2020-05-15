刪「國家統一」玩假的 時力批綠打假球

民進黨立委蔡易餘原提案刪除「兩岸人民關係條例」中「國家統一前」等文字，他同步提出的「憲法增修條文前言修正草案」也列入今立法院院會報告事項中處理，不過蔡易餘在上午主動將二案都撤回。時代力量批評，民進黨「選前芒果乾，選後撤提案」，對於台灣未來走向，呼籲蔡總統520就職時講清楚。

時代力量在官方臉書表示，修憲案必須由個別委員聯署提案、不能由黨團提案，因此時力透過支持蔡易餘的原先提案，但遺憾的是，民進黨在總統連任就職前夕，撤回了這項理應由朝野共同商討的重大提案。

時力指出，這項攸關台灣國家未來定位的重大提案絕對值得在國會殿堂經過朝野嚴肅且充分的討論，而不是因為民進黨團總召柯建銘的個人意志，就讓這項重大議題失去討論的機會。

時力表示，民進黨在蔡英文總統520連任就職撤案，難道是告訴國際，台灣沒有勇氣與決心追求獨立國格，眼睜睜看著國家定位倒退嚕？台灣在新冠漢肺炎抗疫中得到全世界的肯定矚目，此刻正值台灣本土認同高漲的時刻，結果民進黨政府卻連大聲說出「我們不想跟中國統一」的勇氣都沒有。

時力呼籲民進黨，如果不是選前高喊的「芒果乾」，那就請蔡總統在520就職演說中，向全體國人說清楚台灣國家定位問題。