公共衛生師法三讀 蔡總統：強化台灣防疫國家隊陣容

立法院稍早三讀通過公共衛生師法，蔡英文總統透過臉書表示，這次疫情，台灣在醫療、公衛領域所展現出來的實力，受到全世界的肯定。立法院三讀通過了這項草案，讓公衛師的專業更受到重視，從業更受到保障、權利義務更加明確，讓公衛師不再是健康體系中失落的一塊，也強化了台灣防疫國家隊的陣容。

蔡總統說，這次疫情，台灣在醫療、公衛領域所展現出來的實力，受到全世界的肯定。有這樣的成果，不僅要感謝第一線防疫人員，也要感謝長期為了健康促進在耕耘的公衛人員，讓我們更了解到「公共衛生」觀念必須走入社區，深入每個台灣人的生活中。

蔡總統表示，「公共衛生師法」在這次的疫情中，也再度受到關注。終於，在朝野黨團的努力下，今天（15）立法院三讀通過了這項草案，讓公衛師的專業更受到重視，從業更受到保障、權利義務更加明確，讓公衛師不再是健康體系中失落的一塊，也強化了台灣防疫國家隊的陣容。

蔡總統在文中，再次感謝朝野黨團的努力，以及台灣公共衛生學會等團體長期的推動。她說，「2020年對台灣的醫療公衛體系來說，都會是重要的一年。多年後，我們回頭看，一定會為我們共同為台灣人民守護健康的努力而感到驕傲。」