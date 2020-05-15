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WHA下周舉行 知情人士：我參與案可能復會時討論

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

世界衛生大會（WHA）將在下周舉行，我國至今沒收到邀請函；知情人士表示，我國今年受世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞邀請的可能性「趨近於零」，另外可能的情況是經過辯論後用有限度的辯論方式處理，或是今年11月復會期間再深入討論，這兩個情況是比較理性的，後者獲得最多會員國共識，而目前交涉都在進行中，存在任何可能，我方會努力爭取到最後一刻。

知情人士分析，目前對於我國參與WHA有四種可能情境，一是譚德塞發邀請函給我國，但從他和WHO最近的發言來看，這個情況的可能性幾乎是零，第二是經過協商後，會員國提出的案子採有限度的辯論方式，這過去都有用，例如二對二辯論，還有可能協商不成，變成大辯論，但因為今年是視訊，若發生的話最後場面可能失控，發起人可能會成為眾矢之的，最後一種是因為今年議程緊湊，大家希望能聚焦討論新冠肺炎，所以可能等年底實體會議時再討論。

知情人士說，今年國際挺台的力道非常強勁，我方和美方討論時，美方一再表示堅定支持我方參與WHA，也在多個場合公開發言力挺，公開發言層級甚至到國務卿，雙方討論時每個方式都有提，最後美方採取他們認為最有效的方式支持台灣，我方認為美方今年盡了最大努力。

另外，據了解，今年14個會員友邦國家「全壘打」替我方提案，教廷因為是觀察員身分無法提案，但每次都有參與幕後協商，也有表示支持，今年友邦和理念相近國家都很積極，私下和世衛秘書處談了很多次，私下幫助我們的理念相近國家變多，除了原先的7個核心大國外，還有多個「潛在的理念相近國家」願意考慮加入幫助我方的行動，世衛秘書處近期主動或被動說明台灣參與的頻率前所未見，可見我方是否能參與對他們造成的壓力前所未見。

知情人士說，國際氣氛目前在慢慢轉變，雖然目前情勢對我國不利，但有一天當友我國家數量達到臨界值，或許我方可以扭轉整個局面，今年政府最主要的目標是爭取以觀察員身分參與WHA，但若無法達成，不代表是失敗，而是「還沒有成功」，我方也利用很多機會跟國際友人強調，表示我們絕不是麻煩製造者，而是負責任的利益相關者（responsible stakeholder）。

WHA 譚德塞

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