曾是海龍蛙兵 江啟臣：盼現在父母不用擔心孩子安危

兩岸關係僵滯，對峙態度升溫。國民黨主席江啟臣上午表示，他受過特種部隊訓練，即便已經48歲，如果國家有需要絕對站出來，「我不怕戰」；但江強調，身為國民黨主席，他也將帶領國民黨盡一切努力保障台灣安全與台海和平安全。

江啟臣回憶，1996年台海危機他站在最前線，在金門服役擔任海龍蛙兵，當戰爭發生時要負責突襲大陸，當時最緊張的時候是二級戰備，要背槍、戴鋼盔睡坑道中，大家都寫好遺書，只要鐘一敲直接上快艇，最後這場危機有驚無險度過。

江啟臣說，服役遭遇台海危機，是他一生當中最靠近戰爭邊緣的一刻，曾經站在戰爭邊緣體驗戰爭與和平一線間那種感受；24年前他拿槍桿子在前線保衛中華民國與家園，24年後他是國民黨主席，而國民黨也是台灣唯一經歷過戰爭政黨。

江啟臣提到，退伍後有一天他母親告知，說台海危機時母親一度去求地藏王菩薩讓他調單位，這是媽媽的心情。江說，國民黨經歷過戰爭，不懼戰，但希望這一代不需要像當年我的父母一樣擔心我們的孩子。