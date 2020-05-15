國民黨九二共識存廢待討論 江啟臣拋3個確定定框架

國民黨2020再遭敗選，兩岸路線被認是主因之一，九二共識存廢也仍在討論中。國民黨主席江啟臣今拋3個確定：九二共識貢獻不容抹滅、國民黨須拒絕惡質「買辦」滲透與國民黨須在兩岸關係上站穩黨的價值基礎，為未來兩岸論述定框架。

江啟臣表示，國民黨曾在「九二共識、一中各表」基礎上推展兩岸制度性協商，簽下一系列對台灣有益協議，這些貢獻不該被抹滅；面對國際情勢、兩岸局勢變遷，如何開啟新頁為兩岸找到能持續互信的基石，才是當前挑戰。

其次，江啟臣認為，國民黨須拒絕惡質「買辦」滲透，但也要保障合情、合理、合法兩岸交流，不受汙名連累，因此國民黨研議制定「黨公職人員兩岸交流行為準則」，拉清楚中間分際跟紅線，也給予黨員同志清楚的遵循規範。

此外，江啟臣認為，國民黨須在兩岸關係上站穩黨的價值基礎，堅守「中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障」4原則，不要動不動就被扣帽子說是「中共代理人」。

江啟臣也籲北京保持冷靜，放棄武力犯台威脅，正視中華民國存在與「一國兩制」在台毫無市場事實；也籲蔡總統回到憲法基礎處理兩岸關係，勿低估台灣陷入軍事衝突風險，之前放言台灣「站在全世界抵抗中國壓力的最前線」並非全民之福。

江啟臣表示，中華民國是兩岸的歷史紐帶，自由民主是台灣的共識價值，中華民國憲政對自由民主承諾則是台灣民眾安全感基礎，因此北京政府越是打壓中華民國，越是背離自由民主，就越是造成台灣民眾的認同疏離。

江啟臣說，當前中美衝突加劇，有重回冷戰架構趨勢，雙方近來在台海周邊軍事行動日益頻繁更提高區域衝突風險，兩岸過去好不容易締造的和平氣氛已不復存；任何有歷史感的人都清楚戰爭殘酷，不應讓台海繼續陷入惡性衝突螺旋當中。