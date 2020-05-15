兩岸共商加入WHO？ 外交部：參與是我們自己的權利

世界衛生大會（WHA）18日登場，我國能否參與WHA甚或加入世界衛生組織(WHO)仍受關注。外交部次長謝武樵今受訪時被問及，為何不兩岸共商加入WHO的事宜，他表示，台灣要參與WHO是我們自己的權力，透過民選、民主政府以及專業的衛福部帶領的公衛體系，才能照顧全國2300萬人民，並對國際做出貢獻，呼籲WHO秉持中立來看待台灣。

民間團體今發起全球新冠病毒國際視訊會議暨台灣參與WHO國際記者會，衛福部長陳時中、謝武樵以及朝野各黨團除了國民黨之外，都派出代表與會，呼籲WHO正視台灣。

現場外媒提問，兩岸為何不直接討論加入WHO，謝武樵表示，台灣參與世界衛生組織是我們自己的權利，自己代表自己人民，自己的衛福部才能照顧2300萬人民，我方會持續努力，希望全世界越來越多國家，公衛團體支持台灣參與世界衛生組織，也希望世界衛生組織摒棄政治考慮、維持中立、秉持專業，為全人類人民健康共同努力。

台美關係良好，各界也關注美方是否提案建議我方加入WHO。謝武樵指出，台灣跟美方平常的溝通良好，這樣事情持續一直在聯繫，美國過去政府部門國務院與各級政府官員、衛生部長國會參眾兩院等等，展現出來對台灣的支持非常強烈與強大，會持續保持溝通聯繫，所有可能性希望美方為我國發聲的，都會密切協調

陳時中則說，世界成立很多相關組織，是要讓地球村每個人享有這樣應該享有的權利，透過專業組織彌補各國縫隙與空缺，世界衛生組織這類組織更是應該建立在人性人權上的考量，維護世界的健康。

陳時中表示，力爭過程不是跟誰對抗，當然也是需要朋友幫忙發聲，但更重要也是全民共識，是否站在民主、人權這一方，以及這樣的經驗是否適合值得被學習，並透過爭取過程是否讓世界看見台灣，彰顯世界霸權不對，彰顯世界公義必須被彰顯的精神，無論爭取過程、友邦合作過程，都賦予這個事情很大價值，這個價值會讓台灣越來越被看到。