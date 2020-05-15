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【即時短評】民進黨的台灣價值 選前選後不一樣
今年大選前，民進黨主打「抗中保台」，靠著反送中事件催化，霎時「台灣價值」喊得鑼鼓喧天。但從勝選後的華航更名、護照封面更名二公決案刻意冷處理，到如今的刪國家統一修法蔡易餘主動撤案，證明面對實質的主權修法問題，柯建銘一席別拿必須慎重以對的兩岸問題開玩笑，才是民進黨執政的真正態度，強化台灣主體性的言論，終究只是選舉時騙選票的話術。
上個月台灣基進、時力所提的護照、華航正名公決案，二案都不是新話題了，也都是過去民進黨在野時長期支持的議題，但執政後的民進黨，面對相關行動的回應低調閃躲，顯露出的是換了位置換了腦帶的保守作為。
除了推托華航更名可能耗費鉅額成本、現有的航權會受影響等，黨團幹部甚至說，相關議題在3月受到矚目，但到了4月最重要的議題是紓困，「不如先擱置一下」。完全不見選前的強調台灣主體性的義正詞嚴。
公決案一事，綠營尚能解釋是在野立委煽風點火，破壞了執政黨既定步調，但如今拋出刪除「國家統一」等字眼的蔡易餘不僅是民進黨籍立委，更被視為與蔡總統關係友好的英系；民進黨再一次口惠而實不至的作為，恐難再自圓其說。
蔡易餘日前在廣播節目上，被問及國民黨質疑打假球時還回應，自己沒什麼不敢，提案很中性、也沒有下結論，只是讓台灣更有彈性因應國際情勢的變化；對比今天主動撤案，無比諷刺。
所謂圖窮匕見，在國民黨不再扮演剎車皮還進而幫忙催油門的推波助瀾下，民進黨本會期在立法院原形畢露，被柯建銘口中國民黨的敗選迷失，揭穿了國王的新衣。民進黨就算擋下了蔡英文在520的尷尬，卻再一次證明民進黨選前選後不一樣。
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