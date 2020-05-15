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蔡易餘撤刪「國家統一」案 林為洲：帶風向不要玩立院
民進黨立委蔡易餘提案刪憲法增修條文與兩岸人民關係條例「國家統一」文字規定，遭國民黨團總召林為洲揚言主動提案「逼審」，讓蔡今主動撤案。林揶揄，民進黨以後若沒有真要修法，只是想要帶風向，開開記者會就好，不要玩立法院。
林為洲表示，蔡易餘提案又撤案做法，就是民進黨一貫的兩手策略，又要安撫獨派，又聲稱要兩岸保持現狀，所有的票都想要。林質疑，民進黨團總召柯建銘要國民黨別拿須慎重以對的兩岸問題開玩笑，現在蔡虛晃一招，到底誰在開玩笑。
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