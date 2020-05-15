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修憲刪「國家統一」撤案了 蔡易餘：配合既定政策

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
民進黨立委蔡易餘。圖／本報系資料照
民進黨立委蔡易餘。圖／本報系資料照

民進黨立委蔡易餘提案刪除「兩岸人民關係條例」中「國家統一前」等文字，日前經立法院會付委審查，他同步提出的「憲法增修條文前言修正草案」也列入今立法院院會報告事項中處理；由於時間點靠近520總統就職日，在二案引發外界高度關注後，蔡易餘在今天上午主動將二案都撤回。

據了解，520在即加上蔡英文總統就職演說定調「堅持原則但不冒進」，因此蔡易餘涉及統獨的敏感提案一出，立刻引發綠營內部高度關注；包括民進黨團總召柯建銘都表示，兩岸關係複雜，國際情勢又因為疫情的關係變得多變，修憲這件事情怎麼能夠不慎重處理，不可能盲目支持。

蔡易餘也發出聲明表示，經過和民進黨團總召柯建銘一番的討論後，理解縱使是反中聲浪高漲的現在，國際關係仍是如履薄冰，勢必要戰戰兢兢，不可以有一絲一毫的冒險突進，且現在靠近520的時機點，更是危險。

對於蔡易餘所提修法，國民黨打從一開始就抱持高度懷疑態度，質疑民進黨是在打假球，並無意真正修法。面對質疑，蔡易餘日前在廣播節目中回應，自己沒什麼不敢，提案很中性、也沒有下結論，只是讓台灣更有彈性因應國際情勢的變化。

而今天突然態度大轉變撤案後，蔡易餘說，做出這樣的選擇，下場就是被訕笑「打假球」，但這是為了台灣前途發展的現實狀況下，不得不妥協的決定，做為執政黨的一份子不只應該配合政府既定的政策，也有義務避免台海局勢失穩，「柯總召都願意當黑暗騎士了，我當小丑又何妨」。

蔡易餘 民進黨 520 修憲 柯建銘

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