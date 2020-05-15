綠委自撤刪「國家統一」提案　江啟臣：撤也應說清理由

民進黨立委蔡易餘提案修憲法增修條文與兩岸人民關係條例，要刪「國家統一」等文字，遭國民黨團諷打假球，黨團總召林為洲還揚言主動提案「逼審」。蔡今主動撤案盼脫離戰場，不過國民黨仍要蔡講清楚理由。

國民黨主席江啟臣表示，蔡易餘提案的內容是一個很嚴肅的問題，不過過去民進黨有不少委員「類似的提案一堆啦」，但提完之後請問哪一件民進黨認真的處理？「不要再消費這種議題」。

江啟臣說，國民黨願意針對這個議題討論，會把立場講清楚，民進黨也是一樣，提案了把問題講清楚，撤案了也把撤案的理由講清楚

對於近來民進黨政府有意推動修憲，甚至傳出蔡英文總統將親自主導。江啟臣認為，修憲權力在立法院，但蔡可以總統高度主導修憲，但還是要看修憲議題是什麼，民進黨與蔡英文在中華民國憲法修正上想修的是什麼？覺得哪裡有問題？

江啟臣說，目前立法院修憲提案大多是針對選舉權與投票年齡下修，但不代表其他議題不能談，只不過類似蔡易餘此次提案，涉及國土、國號等修憲內容，從過去以來就不會是國民黨主張的修憲主張。

江啟臣表示，蔡總統要站在總統高度帶領中華民國推動修憲，要講清楚要修的內容，是要改國土、國號，還是政體變更。但江強調，修憲必須要有朝野共識，還要經過全民複決，這個過程也希望蔡與民進黨必須尊重全民民意與意願。