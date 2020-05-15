【重磅快評】政治封聖大仁哥 能讓民進黨變得高道德？

副總統陳建仁即將結束任期，總統府連日替他作告別秀。大內宣的主題這回不踹世衛組織，玩起政治封聖，事蹟是陳建仁成為我國第一位放棄卸任禮遇的副總統。先不說聖蹟虛實，光是執政黨在紓困內亂之際，為淨身出戶的大仁哥政治封聖，就很有「何不食肉靡」的神氣。好像要那些搶著申領一萬元的市民，好好學習副總統犧牲千萬禮遇的美德。

陳建仁被國家機器打造成不忮名利的政治家，但民眾沒那麼好騙，馬上有人比較兩種選擇的待遇差別，質疑大仁哥是「擇優」而棲。網民發現卸任副總統月薪18萬，但中研院特聘研究員約有四、五十萬；就算沒有四年副總統辦公室費用一千三百萬，中研院四年薪水早就超過禮遇月薪和辦公費加總。

小英專屬社群平台操盤手林鶴明立馬出征帶風向，強調陳回歸最沒人關心的研究工作，不叫擇優，「這叫擇差」，更嗆批評者是酸民，「根本是心室狹隘症候群」。大仁哥的醫界好友更爭相力挺，指大仁哥若要擇優愛錢，可以去更好更多的公司當顧問，指酸民格局狹隘很可悲。

陳建仁早在三月初就決定回中研院作特聘研究員，當時他的認知是，已有副總統卸任禮遇，將不再領取特聘研究員薪水。其實他根本弄錯了，依據《卸任總統副總統禮遇條例》規定，再任公職者停止禮遇；大仁哥要重拾最愛的研究生涯，就沒有選擇領那份薪水的餘地，何來放棄之說？

蔡政府的大內宣部隊上工前沒查明法律，讓大仁哥從神話變成文宣笑話，還修理說出真相的民眾是酸民，真是缺德至極。但凡陳建仁領一天公帑，人民就有權力替他撥算盤，這是民主的遊戲規則，綠營把副總統依法處理卸任禮遇的事，包裝成道德標竿，一旦禁不起考驗被拆穿，就利用網軍出草異議者。陳建仁要回中研院發光發熱是好事，壞在大內宣把聖騎士糟踏成好名逐利的俗人。

為大仁哥政治封聖，神聖不了蔡政府，倒像為無能政客超前部署。除了要人民學習為國犧牲奉獻，別和政府計較金錢，更多是替繼任者立規樹範。

去年蔡總統肯定陳建仁「為促成民進黨團結」決定不續任，話說得毫不羞慚；既然大仁哥福國利民，怎能因為平息民進黨權力內鬥，就叫他讓位呢？蔡總統為了蔡賴合，送走陳建仁，又怕賴清德在總統府搞小朝廷，還要把大仁哥臨別身影當樣板，打造專屬副總統的「權力圍欄」。政治封聖毫無道德光環，是為權力服務的遮羞布。