國民黨台中市黨部主委21日交接 林敏霖：我足好膽！
地方紅派大老丶台中縣議長林敏霖確定接任市黨部主委，原主委顏文正擔任中央組發會副主委，仍在中部襄助。
林敏霖與顏文正今早拜訪台中市議會議長張清照，林笑稱「我足好膽齁！」他表示，國民黨正處困難，以黨主席江啟臣的精神投入「多一個人多一份力量。」
國民黨多事之秋，林敏霖説，未來將以台中市議會為主，希望一起團結打拚。
林敏霖與顏文正交接，訂21日上午10點在市黨部辦理。「主席的家鄉」黨部主委人選備受矚目，最後有紅牌大老林敏霖同意接下重任。
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