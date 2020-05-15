國民黨台中市黨部主委21日交接 林敏霖：我足好膽！

大選時民進黨強力宣傳抗中保台，台灣價值吹得大聲，勝選後華航更名、護照封面更名兩案卻不願意認真努力，這一熱一冷之間，矛盾立現，最近又提案修法，將法案中的國家統一字眼刪除，不到幾天，民進黨立委撤案，又冷卻了下來，民進黨的首鼠兩端，其實只是專拿口號搞選舉，如職棒打假球，騙取利益。

2020-05-15 13:39