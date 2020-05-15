美205位眾議員致函譚德塞 要求邀請台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）18日登場，台灣至今未收到邀請函；美國聯邦眾議院205位國會議員，14日聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus），要求WHO邀請台灣以觀察員身分參加今年的WHA，並參與WHO的專家技術會議。

這封聯名信函有跨黨派議員簽署，包括聯邦眾議院外交委員會「國會台灣連線」共同主席席瑞斯（Albio Sires）、夏波（Steve Chabot）、康納利（Gerald Connolly）、聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）和共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、首席議員游賀（Ted Yoho）、亞太小組成員薛曼（Brad Sherman）匡希恒（John Curtis）與等人。

議員在聯名信表示，盡管台灣在打擊疫情方面，展示出卓越的應對和專業，在疫情流行期間，WHO給台灣的待遇引發關切；台灣已聲明，台灣的政府官員收不到來自WHO的及時訊息，台灣被排除在WHO實驗室運作之外，WHO也不與會員國分享來自台灣的資訊，且與台灣有關的統計數據被誤導式包含在中國大陸之中。

議員也說，從2009年到2019年的十年間，台灣187度申請參與WHO的技術會議，WHO共拒絕130次；自從蔡英文總統在2016年贏得大選，中國大陸就持續施壓要求WHO不得邀請台灣出席WHA。

聯名信中提到，無論是聯合國2758號決議或WHA25.1號決議，都並未授與北京代表台灣人民的權利。

所謂2758號決議案，指的是1971年改變中華民國在聯合國地位的決議案，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」WHA也有內容相同的25.1號決議案。

聯合國及其附屬機構組織並無任何與台灣參與WHA有關的決議。

當時尼克森政府的駐聯合國代表為後來擔任總統的老布希（George H. W. Bush），白宮國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）在與中華民國仍在建交情況下，悄悄開啟對中交往模式，並在聯合國大會表決之際訪問大陸。

表決前夕，美國曾倡議雙重代表權案取代將中華民國驅逐出聯合國，但並未奏效，直到2758號決議案通過後，老布希還在場內辯護，尚不知美國政府已決定傾向中國大陸。