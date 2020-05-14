陳水扁提任內兩度特赦別人 自誇當初政治決定有眼光

特赦前總統陳水扁議題再度延燒，日前傳出總統府秘書長陳菊曾召集幕僚討論此事，陳水扁近日低調表示，尊重總統職權。不過陳水扁今天主動在臉書提及，自己總統任內曾經兩度行使赦免權，並自稱「阿扁當初的政治決定還是有眼光。」

陳水扁提到，他曾於2000年12月8日首次簽署特赦令，對拒服兵役的宗教良心犯、臥軌抗爭的工運人士曾興茂，及被控持刀搶劫銀樓被判15年的蘇炳坤等21位沒有認罪道歉的非政治犯實施特赦。

陳水扁說，當時最具爭議的蘇炳坤案是一般刑事犯罪的社會事件，反對者認為總統不應介入司法去做政治處理。如果要特赦，也不應連「罪」也免除，不用關就好了。但他堅持無罪特赦蘇炳坤，「最與刑」全都赦免，特赦18年後，蘇炳坤案再審獲判無罪，證明他當初的政治決定還是有眼光。

對於是否特赦陳水扁，民進黨主席卓榮泰昨天表示，這個牽涉法律改變、修正，相關討論，目前距離520只有一周，應該沒有足夠時間處理程序問題，民間社會及各種會議都有陸續提到，會在總統第二任期中衡量所有情勢及取得更多社會共識支持，才會有進一步，他認為，只要有助於和解及政治力量平衡，他都鼓勵未來總統去做更多討論。

總統府昨天也回應，「最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，防疫期間政府會專注在防疫相關工作。」