曾因阻傅崐萁返黨挨批 徐巧芯：為黨擋住一個風暴

無黨籍花蓮縣立委傅崐萁因違反證交法中操縱股價罪，遭判2年10個月有期徒刑，今全案定讞，確定將再度入監。今年初在傅有意重返國民黨時，曾提出警告反遭黨內批評的國民黨台北市議員徐巧芯下午在臉書表示，時間會證明很多事。

徐巧芯說，傅崐萁遭判決定讞這件事，差點又是國民黨要被炸，因為在數個月前他差一點就回復黨籍當時就已經說明了可能會有今天這個狀況，特別提醒大家注意，還記得也是被部分人罵了個狗血淋頭，可是沒關係啊，時間會證明很多事。

徐巧芯表示，傅崐萁遭判刑一事明明可以預見可能很快會發生，是不是果然如此，「I told you.」，當初的警告是不是現在為黨擋住了一個風暴？「假如一天李來希，一天傅崐萁，怎麼吃得消？」

徐巧芯也強調，她提出警告「沒有內鬥的問題，因為傅委員並不是國民黨籍」，現在傅崐萁遭判決有罪，沒道理帳又這麼倒楣要算給國民黨，「畢竟傅委員已經被開除很久了」。