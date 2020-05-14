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傅崐萁確定入獄 中選會：不須補選
立委傅崐萁確定入獄，中選會副主委陳朝建今天表示，傅崐萁並沒有受褫奪公權的宣告，因此沒有補選的問題。
傅崐萁被控炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，檢察官1998年偵辦，高等法院更三審去年2月依證券交易法判刑2年10月，最高法院今駁回上訴定讞，並已通知檢方啟動防逃機制。
陳朝建表示，區域立委若因案受褫奪公權宣告，將由立法院函請內政部註銷名籍，中選會則於判決確定日起3個月內辦理補選，傅崐萁並沒有受褫奪公權之宣告，則無補選之問題。
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