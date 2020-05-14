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影／友邦全聲援台灣參與WHA有望？ 陳時中：世界起風了
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今被問到這次是否可望參與，他在記者會上語帶神秘說「先賣個關子」，會後受訪時又說，可以看到各國都在聲援台灣，「世界起風了」。
陳時中說，WHA相關會議的參與，「現在先賣個關子，暫不公布」如果台灣有機會參與，對我們的決策體系、民眾溝通、篩檢選擇、疫調方式、居家檢疫與資訊化綜合運用等經驗，這是未來會跟大家報告的主要內容。會後再次被問到這個問題，陳時中進一步表示，「我們很明顯可以看到世界起風了，各國都在聲援台灣。」
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