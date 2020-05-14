黨部主委選舉暫停 王孝維：薛凌不要做賊的喊抓賊

民進黨北市黨部主委選舉原訂24日投票，不過候選人前立委薛凌、前議員王孝維互控賄選、互相抹黑，黨中央今天宣布，即日起暫停北市黨部主委選舉。對此，王孝維表示，尊重黨中央決議，對於薛凌稍早發聲明提到，遺憾王孝維未接受約束規定，王孝維批，薛凌不要做賊的喊抓賊。

王孝維說，黨中央的調查，他都是隨傳隨到，但每次調查都是他一個人去說明，甚至他也都沒有公開指控過薛凌，薛怎麼會反指控他？王孝維說，薛凌不要做賊的喊抓賊、打人的喊救人，甚至對薛凌的聲明稿感到不可思議。

王孝維說，事件到現在，他不願意去批評，只能說，尊重黨中央的決議，也希望大家可以冷靜思考、為黨著想。王孝維提到，黨中央很清楚是誰不遵守約束，他願意接受黨中央的調查。

至於暫停主委選舉，接下來黨怎麼處理？王孝維說，黨中央並沒有向他說明下一步怎麼處理？怎麼決議？但相信黨中央應該有很高的智慧處理這件事，不管怎樣，都尊重黨中央決議，現在也不願意多說什麼。