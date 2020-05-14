14國友邦提案挺台參與WHA 外交部：今年提案全壘打

外交部今天表示，除了教廷因為是世界衛生大會觀察員之外，其他14個友邦都已經完成支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會的提案；外交部發言人歐江安說，今年的友邦提案是「全壘打」。

歐江安今天在例行記者會上表示，友邦聖文森已完成提案，而教廷因為是觀察員，根據規則是不能提案的，因此今年的提案是全壘打，外交部樂見這樣的發展。

歐江安說，聖文森的提案是由總理親簽提案後送到世界衛生大會，昨天公布在網站上；歐江安說，聖文森的提案表示，堅定支持台灣以觀察員身分受邀，台灣防疫有成，過去也連續8年參與，希望今年也能受邀。

歐江安說，對於所有友邦提案呼籲讓台灣參與WHA，外交部感謝友邦發出的正義之聲。

歐江安也說，世衛組織幹事長譚德塞是否有權向台灣發出邀請，以觀察員的身分出席，答案是肯定的，根據世界衛生大會的議事規則第三條，非會員國要出席的方法包括幹事長邀請，台灣過去參與，就是受到幹事長邀請才能參與，因此幹事長的確有行政裁量權。