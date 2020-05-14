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日外相支持台灣參與WHA 外交部盼深化防疫合作
日本外相茂木敏充昨天表示，台灣無法參加世界衛生大會的問題在中國大陸；外交部今天表示，外交部對茂木及日本政府支持台灣參與WHO及堅定的友我情誼表達最深的敬意與謝忱，我方並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。
茂木敏充昨天在眾議院外務委員會答詢時，先稱讚台灣防疫有成，並表示台灣無法以觀察員身份參加世界衛生大會，問題出在中國大陸。
外交部發言人歐江安今天表示，新冠肺炎目前在全球蔓延，國際社會高度關注與憂心，更凸顯台灣參與世界衛生組織的重要性與急迫性，日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人，我國將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。
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