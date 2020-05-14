駐法代表處確診職員持續居家隔離 獲醫囑確認才能上班

我駐法國代表處上個月一名職員確診新冠肺炎；外交部今天表示，該名職員仍在居家隔離並配合法國當地防疫要求，獲得醫生許可後才能回外館上班。

外交部歐洲司司長姜森今天在例行記者會上表示，確診的職員目前沒有症狀，而隔離期滿後，因為法國不像台灣，確診者要三次採檢結果皆為陰性才能出院，目前沒有安排該名職員再進行採檢，外交部也向中央流行疫情指揮中心請教過，指揮中心建議繼續居家隔離，因此該職員持續居家隔離，並等待醫生的醫囑。

姜森說，法國代表處從3月開始採分組分流上班，目前維持同樣模式，盡可能讓人員遠距上班，若真的有重要業務必須到外館處理，人員會分批到辦公室上班。