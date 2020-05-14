駐法代表處確診職員持續居家隔離 獲醫囑確認才能上班
我駐法國代表處上個月一名職員確診新冠肺炎；外交部今天表示，該名職員仍在居家隔離並配合法國當地防疫要求，獲得醫生許可後才能回外館上班。
外交部歐洲司司長姜森今天在例行記者會上表示，確診的職員目前沒有症狀，而隔離期滿後，因為法國不像台灣，確診者要三次採檢結果皆為陰性才能出院，目前沒有安排該名職員再進行採檢，外交部也向中央流行疫情指揮中心請教過，指揮中心建議繼續居家隔離，因此該職員持續居家隔離，並等待醫生的醫囑。
姜森說，法國代表處從3月開始採分組分流上班，目前維持同樣模式，盡可能讓人員遠距上班，若真的有重要業務必須到外館處理，人員會分批到辦公室上班。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言