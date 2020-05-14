遭國民黨火速停權 李來希：好聚好散來日好相處

挺高雄市長韓國瑜度罷免危機的全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨批時代力量立委、小燈泡母親王婉諭一席話引發批評，因具國民黨員身分，今天也遭國民黨火速停權。李中午在臉書表示，君子絕交不出惡聲，好聚好散來日好相處。

李來希也揶揄，有人想送我下地獄，但怎麼感覺突然間上了天堂，環顧四週舉目所及，一無所有，原來是放下了。

李來希受訪表示，人民團體是情感的組合，若意見相左，那就各走各路，但未來仍是好朋友；對於黨籍處分，後續尊重國民黨，他不會主動退黨，也抱怨國民黨今閃電做出停權處分，也沒給當事人陳述解釋機會，話其實可以不用講這麼狠。

李來希說，他身為國民黨員幾十年，入黨至今從來沒有拿過國民黨一分一毫，國民黨擁有百億黨產時他也沒有跟著吃香喝辣，只有幫忙打仗的份，「不靠國民黨」，如今既然選擇放下，他也可以走更遠，希望這件事至此也告一段落。