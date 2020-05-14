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黨中央暫停北市黨部主委選舉 薛凌聲明表達遺憾
民進黨台北市黨部主委選舉原定24日投票，不過因候選人薛凌、王孝維兩派人馬互槓、爭議不斷，民進黨中央宣布即日起暫停北市黨部主委選舉，後續相關程序依照黨內規定來辦理。薛凌今天發布聲明表示，中央出面希望雙方遵守共同約束的規定，但很遺憾，對手未能接受，讓中央作出暫停主委選舉的決定。
薛凌表示，她宣布參選北市黨部主委以來，高度自我約束，面對各種抹黑與攻擊，也堅持君子之爭，也在中央黨部出面協調後，一切遵守這規定。
薛凌提到，她認為黨內選舉，可是是高格調的選舉，她也一直認為，基層黨員是民進黨的根本，就算是再高、再遠，她也都要去握每雙黨員的手，這也是她參選的初衷。
薛凌說，黨中央今天中午出面希望雙方遵守共同約束規定，很遺憾的是，對手未能接受，讓黨中央做出暫停主委選舉的決定，她身為忠貞黨員，絕對服從黨中央決定，但也希望一起讓民進黨更進步。
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