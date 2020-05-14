歐洲挺台第二波 超過百位政要連署公開信挺我參與WHA

外交部今天表示，歐洲議會和德國國會超過百位歐洲政要連署發表公開信，呼籲歐盟27位會員國衛生部長堅定支持台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會（WHA），外交部對此表示誠摯感謝。

外交部發布新聞稿，表示歐洲議會102位跨黨團議員及4位德國國會議員13日聯署一封致歐盟會員國衛生部長的公開信，希望支持我國衛福部長陳時中以觀察員身分受邀出席WHA視訊會議，並要求世界衛生組織（WHO）落實讓台灣務實參與所有WHO會議、機制及活動。

外交部表示，這是繼上個月歐洲議會67位跨黨團議員及22位以綠黨黨團為主議員先後致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，呼籲歐盟支持台灣參與WHO後，歐洲議會再次以具體行動展現對台灣參與WHO的強力支持。

外交部表示，公開信指出，新冠肺炎危機議題將成為本次WHA視訊會議的主軸，由於病毒超越邊界、國家及意識型態，全世界需要分享所有資訊及專業，以有效對抗大流行。儘管台灣鄰近病毒源頭，但台灣政府成功抑制病毒擴散。而美國、加拿大、澳洲及紐西蘭已正式採取立場，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，信函是由友我歐洲議員白艾特（Urmas Paet）及歐洲議會友台小組主席Michael Gahler所發起，短時間內獲得歐洲議會人民黨團、社會黨團、復興歐洲黨團、綠黨黨團及保守黨團等重要議員及德國國會議員聯署，充分展現對台灣的支持及友誼。

外交部表示，對歐洲政要聲援表示誠摯感謝，而他們在公開信中特別提到應以務實及科學為基礎，讓台灣參與WHA，外交部希望WHO能傾聽這些來自歐洲各地的龐大民意聲量，而不是被某會員國任意政治操作。