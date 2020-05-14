綠北市主委選舉被暫停 薛凌：遺憾對手未接受約束規定

民進黨台北市黨部主委選舉爭議不斷，因參選的前立委薛凌及北市前議員王孝維陣營互控賄選及抹黑，傷害民進黨形象，民進黨調停未果後宣布暫停選舉。

薛凌稍早發出聲明，她強調，宣布參選市黨部主委以來，高度自我約束，面對各種抹黑與攻擊，堅持君子之爭，也在中央黨部出面協調後，一切遵守中央規定，她認為黨內選舉可以是場高格調的選擇，「一直認為基層黨員是我們的根本，就算再高、就算再遠，我也要去握到每雙黨員的手，這就是我的初衷。」

薛凌說，今天中央出面希望雙方遵守共同約束的規定，很遺憾的是對手未能接受，讓中央作出暫停主委選舉的決定，身為一位忠貞黨員，她絕對服從中央的決定，「我們一起努力讓民主進步黨更進步。」