影／修憲案藍批綠打假球 柯建銘：藍失政權後迷失方向

民進黨立委蔡易餘等人擬提案修憲、修改「兩岸人民關係條例」，並刪除「國家統一為最終目標」等文字，民進黨立院團團總召柯建銘表示，他尊重立委提案權，但該案事先未與黨團討論，也非黨版，兩岸議題不可能盲目通過。

柯建銘表示，有關修憲提案，朝野應先達成共識，黨團也要有共識，蔡易餘提的案子， 黨團還沒有討論過，未來有關修憲的案子，民進黨會成立修憲小組，經由修憲小組的討論結果，再送到黨團會議，通過後才會成為黨版，這是過去一向的作法。

柯建銘說，因為修憲是大事，個人提案我們尊重但並不擔心，因為一定會經黨團協議，民進黨的主張可能和其他政黨不同，但只要經過修憲小組決議，交付的任務再經過黨團會議之後產生黨版，這是民進黨長期以來的做法，未來有關兩岸人民條例修正案也會是同樣的作法。