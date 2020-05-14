影／民團反對換晶片身分證 憂成中國數位監控國安破口

民間團體近來發起「反對全面換發晶片身分證」連署，提出「保留無晶片身分證」、「暫緩發放，先立法修法」、「成立獨立隱私保護專責機關」等三大訴求，民團代表並於今天舉行記者會，要求行政院、立法院應回應民間的訴求。

台灣公民陣線發言人江旻諺表示，「資訊安全即國家安全」，他指出，負責規劃案的國巨管理顧問公司，其代表人幸大智同時為中國上海市君悅律師事務所合夥人。根據中國司法部所頒布的《律師事務所管理辦法》，律師事務所必須將「擁護中國共產黨領導、社會主義法治」等違背民主原則與台灣國家利益的條件，作為從業基本要求。江旻諺質疑，當中國政府透過該公司存取台灣民眾資訊隱私，將會釀成國安大災難。