影／李來希批王婉諭引發爭議 侯友宜：譴責這樣的行為

全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書發文批評，「小燈泡」母親、時代力量立委王婉諭，還寫下「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」等字眼，引發爭議。新北市長侯友宜表示，政治上的任何活動「不可建立在被害者的傷痛上」、「要對這樣的行為舉止給予譴責」。

侯友宜今早出席新北市宗教團體防疫基金及物資聯合捐贈儀式，侯友宜表示，政治上的任何活動不可建立在被害者的傷痛上，對被害者用語言方式刺傷、讓受害者受到二度傷害，等於在傷口上撒鹽，非常不應該，要對這樣的行為舉止給予譴責。

由於李來希嚴重傷害到國民黨形象，黨中央考慮祭出黨紀、可能開除黨籍，侯友宜表示，黨中央是做他應該做的事情，他都支持黨中央的做為。