政府推eID晶片身分證 民團、立委籲暫緩

民間團體今聯合時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安舉行記者會，對於政府強制換發數位晶片身分證（eID）表達抗議，並要求行政部門回應其訴求。高虹安也呼籲政府，面對數位時代來臨，政府不能只會踩油門，只求加速往前衝，必須謹慎評估相關風險。

台灣人權促進會、台灣守護民主平台、台灣公民陣線、民間司法改革基金會今共同舉行「強迫換發eID惹民怨，行政立法踹共回訴求」記者會，針對近期民間所發動的「反對全面換發晶片身分證」連署，提出「保留無晶片身分證」、「暫緩發放先立法修法」，以及「成立獨立的隱私保護專責機關」等三大訴求，要求行政院、立法院做出回應。

台權會副秘書長何明諠表示，政府eID的規劃報告拖了快一年都不公布，相關標案卻一直標，程序大有瑕疵的前提下，政府跟民間更是資安事件頻傳，但政府在面對民間訴求時，只會稱是「誤解」，反應執政團隊的傲慢。

台灣守護民主平台理事涂予尹則表示，身分證數位化對於個人隱私自主所帶來的風險，絕非現行卡式身分證能比擬，內政部沒有充分評估風險，單單透過「身分證換發辦法」就要強迫全民曝險；司改會執行委員林煜騰也質疑，eID一卡多功，連結各類政府資料庫，讓民眾隨身攜帶真的安全嗎？

邱顯智表示，時代力量也提案要求實質審查內政部將全面換發的效力回溯到2019年1月1日的行政命令，並指不是反對數位化，而是保留民眾選擇無晶片身分證的權利，並在立法或修法、建立獨立的隱私保護專責機關前，暫緩推動政策。

高虹安也擔心，晶片身分證若發生資安事件，遠比紙本來的嚴重，強調面對數位時代的來臨，演進固然是社會潮流，但政府也不能只會踩油門，只求加速向前衝。