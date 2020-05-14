赦扁議題再起 綠委：現在是特赦最佳時機

520總統就職將屆，傳出許多力挺前總統陳水扁的人士尋求各式管道，希望蔡英文總統能特赦扁，甚至傳出總統府秘書長陳菊也與幕僚協商此事。對此，民進黨立委陳亭妃表示，現在是特赦扁最好時機；綠委許智傑也說，以一個卸任總統身分，的確可以考慮赦扁。

陳亭妃今天在立院指出，特赦本來就是總統職權，而赦扁聲浪在中南部一直沒停過，民調也多數認為要對這議題做思考，在蔡總統第二屆就職日將屆的時候，是最好直接面對這議題的時間點。陳亭妃也說，扁案中充斥許多偽證等不公平，應該還給歷史正確方向與公道。

許智傑則表示，社會上對於赦扁的正反意見都有，身為南部民意代表，較傾向陳水扁既然已經被關了6年多，以一個卸任總統身分，的確可以考慮赦扁。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，扁案有些定讞的部分可能有特赦空間，但有案件仍在審理，並不在特赦範圍。鄭運鵬直言，雖然個人贊成特赦陳水扁，但特赦一定要社會環境可以接受，目前看起來還沒有這個氣氛；特赦不是蔡總統一念之間可以決定的事，而是要跟台灣社會溝通，複雜度相當高，不是幾個人談定就算數。