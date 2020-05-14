【重磅快評】國民黨是動輒得咎 還是咎由自取？

最近幾個民調顯示，國民黨的政黨支持度如雪崩般跌落，甚至只有個位數字；不滿意度則高達七成，位居各主要政黨之冠。回想去年此時，國民黨的政黨支持還是各黨最高，甚至超過現在執政的民進黨；何以短短一年，竟然淪落到如此不堪的地步？

這當中，有國民黨無法操控的外部因素，如在新冠肺炎疫情下的角色被邊緣化問題，還有年初總統立委選舉慘敗後的餘震尚未消失，以及民進黨政府運用龐大資源，鋪天蓋地對付國民黨等。但外部的因素不是唯一的原因，關鍵其實是國民黨自己的表現。否則，同樣面臨選後震盪、疫情中角色邊緣化，台灣民眾黨為何反超國民黨？

所謂的內部因素，首要當然直指國民黨在政治上的各種表現。整體來看，現在的國民黨，有時是一艘沒有舵的大船，只能隨波逐流；有時又像是很多舵的大船，每人一把號，各吹各調。比如說面對罷韓，整個國民黨竟沒有統一的策略；而在公共政策的監督上，如修憲議題，國民黨顯然也拿不出對應辦法，於是在選民心中，國民黨的形象只能越來越模糊。

同樣的情況，發生在國民黨的「內部改革」上。選後黨中央的改朝換代，迎來國民黨史上最弱勢黨中央；弱勢來自於國民黨中央自己的畏首畏尾，更來自於黨內人的各懷鬼胎。敗選後的國民黨，並沒有因為輸掉選舉更團結，卻在黨內議題上爭吵不休，兩岸政策如此，組織改造問題更是如此。除了模糊，國民黨的問題在加上一個「無藥可醫」。

看不到國民黨的具體主張，又對國民黨改革失望，焦點當然就會集中在一些「聲量」特別大的事情上。雪上加霜的是，與國民黨有關而又「聲量很大」的事件，對國民黨幾乎都是扣分而沒有加分。如這幾天國民黨組改會議，竟有地方議員作秀到開直播、摔椅子；而為了「反罷韓」，反年改意見領袖李來希拿小燈泡媽王婉諭的喪女之痛來作文章。

雖說這兩人都不算是國民黨的什麼重要角色，但看在選民眼中，卻很難不把這筆帳算到國民黨頭上，甚至與國民黨畫等號。

對於現在面臨的處境，國民黨可能自己也很不解，明明很努力，卻不斷有狀況；明明有表現，卻往往被突如其來的走鐘抵銷，動輒得咎。除了自怨自嘆外部因素無法掌控，國民黨更該做的，是到底要怎麼先把內部穩下來，國民黨已經沒有再犯錯的空間了。

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